Virtus Francavilla, continua il momento no: Leonetti decide la sfida contro la Turris

Serie C Girone C

Prosegue il momento delicato per la Virtus Francavilla e incassa un'altra sconfitta dopo quella contro il Monterosi di domenica: allo stadio Liguori i biancazzurri sono andati ko contro la Turris col risultato di 1-0. Nel primo tempo gli ospiti hanno premuto molto, alzando il proprio baricentro e tentando più volte di creare dei pericoli verso la porta dei corallini, che nelle prime battute di gioco si sono resi pericolosi grazie alla conclusione di Giannone, su cui il portiere Nobile ha compiuto un miracolo. Toscano è andato vicinissimo al gol sugli sviluppi di una punizione deviata di Maiorino, con Perina intervenuto tempestivamente; in seguito Ventola non ha inquadrato la porta su servizio di Perez. A chiudere la frazione è stata l'occasione di Maiorino, che per poco non è andato a rete con un tiro dalla distanza.

A inizio ripresa è arrivato il sigillo di Leonetti, che ha insaccato il pallone al 46' su cross di Varutti. I biancazzurri hanno provato a reagire, ma senza successo: la Virtus Francavilla, che non vince ora da sette partite, resta ferma al quinto posto a quota 55 punti. E sabato, alla vigilia di Pasqua, alla Nuovarredo Arena arriverà il Foggia di Zdenek Zeman.