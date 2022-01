Virtus Francavilla, alla ricerca della continuità nei due impegni di gennaio

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla si può ritenere più che soddisfatta per il bottino fin qui raccolto in campionato. I biancazzurri guidati da Roberto Taurino attualmente occupano il sesto posto nella classifica del girone C di Serie C, a quota 33 punti, col girone di andata chiuso a quota 30 (si tratta di un record). Prima della lunga sosta, la squadra ha inanellato due vittorie di fila contro Juve Stabia e Catanzaro: la parola d'ordine in vista della ripresa del torneo fissata per il 23 gennaio è continuità, da ricercare nei due impegni nella seconda metà del mese.

Il 23 gennaio, alla Nuovarredo Arena, dove finora ha perso una sola volta, la Virtus Francavilla accoglierà il Messina mentre, il 30 gennaio, ci sarà il derby pugliese contro il Monopoli allo stadio Veneziani.