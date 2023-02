Virtus Francavilla, contro il Latina per sbloccarsi in trasferta: il precedente dello scorso anno

Girone C

In serie positiva da tre partite (due vittorie ottenute contro Monterosi e Giugliano, intervallate dal pareggio a reti bianche in casa della Fidelis Andria), la Virtus Francavilla è alla ricerca della svolta in trasferta: finora i biancazzurri al di fuori delle mura amiche hanno ottenuto tre pareggi e dieci sconfitte, con la vittoria esterna che manca da più di un anno complessivamente. L'occasione giusta può essere il match di domenica 12 febbraio allo stadio Francioni, al cospetto del Latina (calcio d'inizio alle ore 14:30).

Non sarà una partita semplice, i nerazzurri infatti sono una squadra coriacea e che tende a concedere poco agli avversari. Nell'unico precedente giocato finora nello stadio laziale, il 7 novembre 2021 (tredicesima giornata) ci fu un pareggio per 0-0.