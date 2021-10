Virtus Francavilla, i convocati per la sfida contro il Taranto: tre gli indisponibili

Per il match della settima giornata del campionato di Serie C, girone C, l'allenatore Roberto Taurino porta 23 giocatori

Resa nota la lista dei convocati della Virtus Francavilla in vista del match casalingo contro il Taranto (alla Nuovarredo Arena, calcio d'inizio ore 17:30), valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. In vista del derby pugliese il tecnico Roberto Taurino dovrà fare a meno dei centrocampisti Franco e Toscano e dell'attaccante Puntoriere, mentre c'è Tulissi.

Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Nobile, Milli, Cassano

Difensori: Ingrosso, Feltrin, Idda, Miceli, Gianfreda, Delvino, Caporale

Centrocampisti: Carella, Mastropietro, Pierno, Prezioso, Enyan, Tchetchoua, Magnavita

Attaccanti: Maiorino, Perez, Ekuban, Ventola, Dacosta, Tulissi