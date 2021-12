Virtus Francavilla, da valutare le condizioni di Maiorino in vista del match con la Juve Stabia

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla è attesa dalla sfida di domenica 19 dicembre alla Nuovarredo Arena, dove arriverà la Juve Stabia (calcio d'inizio alle ore 14:30). Tra i giocatori biancazzurri sono da valutare le condizioni del jolly Pasquale Maiorino che, sabato scorso, durante il match di Foggia, ha subito un affaticamento al flessore. Bisognerà verificare quindi se recupererà per tempo e in che condizioni arriverà alla vigilia della gara della diciannovesima giornata del campionato di Serie C, girone C: in caso di forfait, sarà uno tra Joseph Ekuba, Danilo Ventola o Tiziano Tulissi ad affiancare Leonardo Perez nel reparto offensivo del 3-5-2 designato da Roberto Taurino.