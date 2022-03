Virtus Francavilla, da valutare le condizioni di Perez e Caporale per il derby contro il Bari

L'attaccante e il difensore potrebbero recuperare per il match della trentesima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma sabato 5 marzo allo stadio San Nicola. Ecco il punto sugli infortunati in casa biancazzurra