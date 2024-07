Virtus Francavilla, dalla Sampdoria arriva il difensore Lorenzo Costantino

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo, per la stagione 2024/25 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Costantino. Il giovane difensore classe 2006, formatosi nelle giovanili della Sampdoria dall’Under 15 fino all’Under 19, ha disputato lo scorso anno il campionato Primavera 1 totalizzando oltre 25 presenze e 5 convocazioni con la prima squadra nel campionato di serie B. Il calciatore sarà a disposizione di mister Ciro Ginestra per il ritiro precampionato.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla