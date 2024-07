Virtus Francavilla, le date del precampionato: ritiro a Dimaro

Lunedì 22 luglio inizierà la stagione 2024/25, i biancazzurri si ritroveranno presso la Nuovarredo Arena per effettuare i primi test atletici. Sabato 3 agosto la squadra partirà per il ritiro pre campionato che si svolgerà in Trentino, località Dimaro, fino a mercoledì 14 agosto.

Ospiterà il ritiro dei biancazzurri il Park Hotel Bellevue.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla