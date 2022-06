Virtus Francavilla, per la difesa Calabro punta sulle certezze

Serie C Girone C

Riccardo Idda, Mirko Miceli e Alessandro Caporale. Nella passata stagione la difesa della Virtus Francavilla (basata sul 3-5-2 e il 3-4-3) è stata formata da questo trio che fin dai primi monenti ha trovato la giusta intesa. Un reparto ben assortito, al netto delle caratteristiche diverse dei suddetti calciatori: nel segno della continuità, i biancazzurri non cambieranno le carte in tavola e continuerà a puntare su di loro.

Antonio Calabro dunque disporrà di una retroguardia solida e affiatata, a cui andrà impartità la sua filosofia calcistica. Non a caso Miceli, negli scorsi giorni, ha sottoscritto il rinnovo fino al 2024 candidandosi ad essere ancora uno dei leader dello spogliatoio: l'ex Avellino, nella scorsa annata, si è contraddistinto anche per la sua abilità come regista difensivo, nel dare il via all'azione dal basso. Idda, calciatore esperto, è invece una vecchia conoscenza di Calabro che lo ha nella prima stagione in Serie C della Virtus nel 2016/2017; e poi Caporale, elemento su cui cui il tecnico salentino conta tanto, si rivelerà prezioso grazie alla sua prestanza fisica e alle sue proiezioni sul fronte offensivo.

Senza dimenticare il jolly Fabio Delvino, classe 1998, presente nella Città degli Imperiali dall'estate 2019. Lo scorso anno si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa nelle 20 presenze totalizzate tra campionato e Coppa Italia di Serie C. In partenza, invece, ci sarebbe Luigi Gianfreda.