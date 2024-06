Virtus, Magrì: "Ripescaggio? Faremo di tutto per giocare ancora in Serie C"

FRANCAVILLA FONTANA - Dopo la dolorosa retrocessione in Serie avvenuta ai playout nel derby contro il Monopoli, il presidente Antonio Magrì ha rotto il silenzio e illustrato quali saranno i programmi futuri della Virtus Francavilla in una conferenza stampa avvenuta alla Nuovarredo Arena. Il massimo dirigente biancazzurro ha iniziato a parlare tracciando un bilancio dell'annata appena conclusa: "Sono stati fatti degli errori, e noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Devo chiedere scusa alla piazza per la retrocessione. Questi errori sono nati già prima dell'inizio della stagione, quando è stata smantellata una squadra che ci aveva deluso per poi costruirne una più giovane, anche se non ci è andata bene. Abbiamo avuto fretta anche nel compiere il primo esonero del mister. La squadra non è stata all'altezza dell'obbietivo che avevamo fissato".

Magrì ha poi chiarito che la Virtus proverà a rimanere in Serie C presentando, in caso ci sarà la possiblità, domanda di ripescaggio: "Faremo tutto il possibile per poter tornare in C, siamo retrocessi sul campo in maniera meritata ma credo che nella terza serie abbiamo fatto tanto per meritarci di rimanere. In questi anni sono stati fatti tanti investimenti. Dobbiamo attendere per vedere quali saranno i criteri di riammissione e ripescaggio. L'alternativa è ripartire dalla Serie D, con l'obiettivo di vincere. Il direttore sportivo? Sarà una figura importate che si prenda carico della gestione compiendo scelte sulla base del budget a disposizione. In questi giorni ci sono stati già dei contatti, faremo la nostra scelta con i tempi gusti".

