Virtus Francavilla, domenica c'è la sfida al Potenza: ecco come andò il precedente della scorsa stagione

Serie C Girone C

Dopo la rocambolesca sconfitta interna contro l'Avellino, la Virtus Francavilla si è già catapultata verso il prossimo impegno di campionato: domenica 30 ottobre, alle ore 17:30, i biancazzurri saranno di scena allo stadio Viviani per affrontare il Potenza. L'obiettivo è quello di tornare al successo (sarebbe la prima volta in trasferta nel corso di questa stagione) per uscire da un momento non semplice: negli ultimi match infatti sono arrivate tre sconfitte e un pareggio, anche se le prestazioni in molti casi non sono affatto mancate.

L'ultimo precedente giocato nello stadio rossoblù sorride alla Virtus Francavilla, che lo scorso anno era riuscita a rompere un tabù (prima aveva raccolto due sconfitte e un pareggio): nella sesta giornata di campionato, il 29 settembre 2021, i biancazzurri hanno vinto per 1-0 grazie allo spettacolare gol in rovesciata di Danilo Ventola al 24'.