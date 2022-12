Virtus Francavilla, domenica inedito lunch match contro la Viterbese: i precedenti in Puglia

Serie C Girone C

Inedito lunch match in vista per la Virtus Francavilla. Domenica 18 dicembre i biancazzurri ospiteranno la Viterbese alla Nuovarredo Arena nella sfida della diciannovesima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma alle ore 12:00. La priorità assoluta è quella di riscattare il ko esterno con il Picerno e fare bottino pieno, per poi cercare continuità nell'ultimo impegno casalingo del 2022 contro la Turris.

Virtus Francavilla e Viterbese ritornano ad affrontarsi dopo quasi due anni, visto che la formazione laziale nel 2021/2022 è stata inserita nel girone B. I due precedenti in Puglia terminarono col risultato di 0-0: il 20 marzo 2019 il confronto andò in scena allo stadio Fanuzzi di Brindisi (curiosità: a guidare la Viterbese c'era l'attuale tecnico biancazzurro Antonio Calabro), mentre il 18 aprile 2021 la sfida si giocò a Francavilla Fontana.