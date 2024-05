Virtus Francavilla, Donatiello: "Ci è andata male, bisogna fare mea culpa"

Dopo il pareggio contro il Monopoli per 1-1, che ha sancito la retrocessione in Serie D dopo otto anni di militanza in C, il vicepresidente della Virtus Francavilla ha commentato così, ai microfoni di Antenna Sud, il verdetto dei playout.

"Dobbiamo metterci sempre la faccia -ha rivelato Donatiello- Penso che abbiamo fatto una bella partita, meritavamo di vincere ma a pochi minuti dalla fine siamo stati condannati. Non ho nulla da rimproverare alla squadra. Ci è andata male, non siamo abituati perché è la prima volta che ci succede, bisogna fare mea culpa e alzare la testa per andare avanti. Il morale è basso ma dobbiamo andare avanti".