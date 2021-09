Virtus Francavilla, doppio colpo last minute: ecco Toscano e Tulissi

Il centrocampista arriva dalla Virtus Entella a titolo definitivo, l'attaccante è stato invece prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Modena

Doppio colpo last minute per il Francavilla, che nell'ultimo giorno di mercato ha rafforzato la propria rosa con gli innesti di Marco Toscano e Tiziano Tulissi.

Toscano, classe 1997, è un mediano capace anche di ricoprire il ruolo di centrocampista centrale. Proviene dalla Virtus Entella, a titolo definitivo. Con la maglia della compagine ligure il nativo di Erice nella passata stagione ha totalizzato 13 presenze in Serie B.

Seconda punta di ruolo utilizzabile anche come ala o trequartista, Tulissi (classe 1997) è un prodotto del vivaio dell'Atalanta ed è stato prelevato dal Modena con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per lui, nella scorsa annata, 28 presenze e 3 gol totalizzati nel girone B della Serie C.

Entrambi i calciatori sono a disposizione del tecnico Roberto Taurino in vista dell'impegno di domenica 5 settembre contro la Vibonese, alla Nuovarredo Arena.