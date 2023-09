Virtus Francavilla, è addio con Perez: risoluzione consensuale del contratto

Serie C Girone C

La seconda avventura di Leonardo Perez alla Virtus Francavilla è ufficialmente finita. Il club del presidente Antonio Magrì ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante classe 1989, che nella seconda parte della passata stagione ha vestito (a titolo temporaneo) la maglia del Messina.

Tornato nell'estate 2021 dopo la breve parentesi in forza all'Arezzo, Perez ha raccolto in totale 75 presenze, 19 reti e 8 assist in forza ai biancazzurri; dopo le voci di un suo possibile addio nel corso di questa estate, ecco la separazione a mercato chiuso. Il nativo di Mesagne ora sembra essere vicino alla firma con il Casarano, squadra del girone H della Serie D, mentre la Virtus potrebbe a questo punto rimpolpare la rosa ingaggiando qualche giocatore svincolato. In tal senso possibile l'innesto di un esterno destro e di un nuovo difensore.