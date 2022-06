Virtus Francavilla, ecco da chi sarà composto lo staff medico-sanitario

Serie C Girone C

In casa Virtus Francavilla è stato definito anche lo staff stanitario per la prossima stagione. Il responsabile sanitario è Alfredo Sterpini, mentre l'incarico di medico sociale sarà rivestito da Donato Sardano. L'osteopata Francesco Gucciardini avrà il ruolo di coordinatore dell'area preventiva e riabilitativa; completano il quadro i fisioterapisti Enzo Italiano e Ciro Quaranta, oltre che ad Alfredo Ciracì che si occuperà del recupero degli infortuni.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Virtus Francavilla Calcio comunica che è stato definito lo staff medico-sanitario per la stagione 2022-2023. La società, consapevole dell’importanza che riveste quest’area nell’economia di una stagione, ha selezionato i migliori professionisti del territorio. Lo staff medico-sanitario sarà così composto:

RESPONSABILE SANITARIO: Dr. Alfredo Sterpini – Medico Chirurgo specialista in Medicina dello Sport e Chirurgia Vascolare. Ha fatto parte del Team Medico di” Italia 90” e dei “Giochi del Mediterraneo 1997”. Medico Sociale di squadre di serie A di Basket e serie C di calcio. Docente Corsi Coni per varie Federazioni. Stella al Merito Sportivo d’Argento del Coni. Colonnello Medico AM in pensione. Cavaliere della Repubblica Italiana.

MEDICO SOCIALE: Dr. Donato Sardano – Francavillese doc, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Legale presso l’Università di Parma, già medico del servizio di emergenza del 118, attualmente dirigente medico presso il Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana.

COORDINATORE AREA PREVENTIVA E RIABILITATIVA: Dott. Osteopata Francesco Guicciardini – Osteopata e massoterapista professionista, ha collaborato in passato con Benevento,Taranto, Fidelis Andria, Ternana, Brindisi e con alcune squadre di serie A di Volley

RECUPERO INFORTUNI: prof. Alfredo Ciracì

FISIOTERAPISTA: Enzo Italiano

FISIOTERAPISTA: Ciro Quaranta

La società augura a tutto lo staff medico-sanitario un grande in bocca al lupo per le prossime sfide professionali in biancazzurro.