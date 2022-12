Virtus Francavilla, ecco gli impegni previsti a dicembre: si parte del big match di Catanzaro

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Dopo la bella vittoria contro il Pescara, la Virtus Francavilla ha già la testa in vista degli impegni di dicembre prima della sosta invernale. In questo mese i biancazzurri affronteranno due gare in trasferta e due alla Nuovarredo Arena.

Domenica 4 dicembre è previsto un altro big match: la Virtus Francavilla sarà di scena allo stadio Ceravolo per sfidare il Catanzaro capolista, che sta dominando il girone C e ancora imbattuto in questa stagione; una settimana dopo, l'11 dicembre, il club della Città degli Imperiali farà visita al Picerno (allo stadio Curcio). Poi due impegni casalinghi consecutivi: domenica 18 dicembre ci sarà il confronto con la Viterbese, mentre venerdì 23 si svolgerà la prima giornata di ritorno nella quale l'avversario sarà la Turris.