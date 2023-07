Virtus Francavilla, ecco il terzino Alessandro Marocco

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marocco, proveniente dall’F.C. Internazionale. Il giovane terzino milanese classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Considerato uno tra i talenti più promettenti della sua generazione, nella scorsa stagione ha militato tra le fila della Clodiense in serie D con cui ha collezionato 17 presenze, 1 gol ed 1 assist. Il calciatore è già a disposizione di mister Alberto Villa per la preparazione precampionato.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla