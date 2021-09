Virtus Francavilla, ecco la lista dei convocati per la trasferta contro il Messina

In vista della quarta giornata del campionato di Serie C, girone C, il tecnico Roberto Taurino porterà in Sicilia 23 calciatori

In vista della quarta giornata del campionato di Serie C, girone C, contro il Messina (allo stadio Franco Scoglio, ore 14:30), la Virtus Francavilla ha pubblicato la lista dei calciatori convocati per l'impegno in terra siciliana. Non ci sono Perez e Toscano, recuperato invece Franco. Anche Tulissi sarà delle partita.

Ecco la lista completa.

Portieri: Nobile, Milli

Difensori: Ingrosso, Feltrin, Idda, Miceli, Gianfreda, Delvino, Caporale

Centrocampisti: Carella, Mastropietro, Franco, Pierno, Prezioso, Enyan, Tchetchoua, Magnavita

Attaccanti: Puntoriere, Maiorino, Ekuban, Ventola, Dacosta, Tulissi