Virtus Francavilla, fissata per sabato una conferenza stampa del presidente Magrì

La Virtus Francavilla è pronta a scorpre le carte circa il proprio futuro. Sabato primo giugno, presso la sala stampa della Nuovarredo Arena, si terrà una conferenza stampa del presidente Antonio Magrì che romperà dunque il silenzio dopo la retrocessione in Serie D, avvenuta tramite i playout contro il Monopoli.

Il numero uno dei biancazzurri illusterà quali saranno le strategie per la prossima stagione, la prima tra i dilettanti del club dopo circa otto anni salvo riammissione in Serie C o ripescaggio con la domanda che dovrà eventualmente essere presentata dalla Virtus. L'appuntamento è fissato per le ore 11:30.