Virtus Francavilla-Foggia, Calabro: "Dobbiamo giocare con spirito e migliorare su alcune situazioni"

Serie C Girone C

Tempo di derby per la Virtus Francavilla. Dopo la sconfitta contro il Messina, sabato 14 gennaio i biancazzurri ospiteranno alla Nuovarredo Arena il Foggia (calcio d'inizio alle ore 14:30). Mantenere la striscia positiva casalinga e portare in saccoccia punti chiave in ottica salvezza è quasi un imperativo per la Virtus, che però è attesa da una sfida complessa: anche i satanelli hanno perso nell'ultimo turno (3-2 contro il Picerno) e vogliono rifarsi, puntando sulla loro qualità. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla gara: "Il Foggia ha qualità, può vantare giocatori che sanno determinare una gara. Ovviamente abbiamo il dente avvelenato anche noi, contro il Messina avevamo la partita in mano e potevamo farla nostra. Puoi giocare contro chiunque ma se non migiori nella maturità e nella gestione dei momenti non cambia nulla. Non dobbiamo giocare contro noi stessi, bisogna migliorare su alcuni errori. Il nostro obiettivo è metterci sempre lo spiritio combattivo che serve in queste gare. I rossoneri hanno una buona stabilità difensiva, visto che nell'undici titolare scendono in campo cinque giocatori abili in quella fase".

Sui nuovi acquisti: "Yakubiv è un difensore arcigno e strutturato, può continuare il suo percorso di crescita qui da noi. De Marino invece è un mancino che serviva a noi perché ha delle determinate caratteristiche tecniche".

Sulle condizioni della squadra: "Ci sono un paio di giocatori da valutare per domani, vedremo quali saranno le condizioni. La partita è da prendere con le pinze".