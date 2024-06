Virtus Francavilla, Francesco La Corte è il nuovo segretario generale

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con il segretario generale Rocco Gaetani. La società ringrazia Rocco per la professionalità e l’abnegazione dimostrate in questi anni per la causa biancazzurra e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

La società comunica inoltre che Francesco La Corte, già team manager della prima squadra dalla stagione 2020/2021, sarà il nuovo segretario generale per la stagione 2024/2025. La società augura al nuovo segretario un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronterà nei prossimi mesi.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla