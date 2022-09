Virtus Francavilla-Gelbison, Calabro: "Per vincere bisogna anche soffrire, faccio i complimenti ai ragazzi"

Secondo successo in casa per la Virtus Francavilla, che alla Nuovarredo Arena ha avuto la meglio sulla Gelbison per 1-0. Ancora una volta decisivo è stato il contributo di Cosimo Patierno, al secondo centro stagionale, che ha firmato il gol vittoria al primo minuto di gioco. Dopo la sconfitta nel derby pugliese contro il Foggia, dunque, i biancazzurri sono tornati a muovere la classifica (ora sono i 7 punti a referto) grazie ad una prestazione ordinata. Nel post-partita l'allenatore Antonio Calabro ha espresso tutta la sua soddisfazione, sottolineando il carattere della squadra di fronte alle sortite avversarie: "Faccio i complimenti ai ragazzi, sono stati bravi. Io non ho mai vinto una partita senza soffrire. Per vincere dobbiamo soffrire. La Gelbison ha fatto una partita intensa, nella ripresa siamo stati ordinati anche se bisognava sfruttare meglio le ripartenze. Dobbiamo migliorare, siamo alla quarta partita ma credo che anche l'allenatore della prima in classifica pensi lo stesso concetto".

Sulle scelte di formazione: "Ho confermato i tre difensori non perché gli altri non mi danno garanzie, ma ad esempio Minelli è arrivato negli ultimi giorni di mercato e non abbiamo potuto testare la sua condizione in amichevole. A centrocampo abbiamo fatto altre scelte perché Murilo non era disponibile per un problema al ginocchio patito contro il Foggia. Ho scelto di far giocare Giorno sapendo che non era semplice per lui fare la terza partita in una settimana per chi non ha svolto un ritiro normale. Perez ha fatto una partita importante a livello di corsa e qualità. La rosa mi dà la possibilità di leggere la gara".