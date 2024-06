Virtus Francavilla, Gianluigi Ancona è il nuovo responsabile comunicazione

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il Responsabile Comunicazione Fabiano Iaia. La società ringrazia Fabiano, addetto stampa e responsabile comunicazione dalla stagione 2015/2016, per il lavoro svolto in questi anni con abnegazione, professionalità e senso di appartenenza ai colori biancazzurri, augurandogli le migliori fortune e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

La società comunica inoltre che Gianlugi Ancona, già Responsabile Marketing dalla stagione 2023/2024, sarà il nuovo Responsabile Comunicazione per la stagione 2024/2025. La società augura al nuovo Responsabile Comunicazione un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronterà nei prossimi mesi.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla