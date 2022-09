Virtus Francavilla, giovedì c'è il derby contro il Foggia: finora i rossoneri sono stati un tabù

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla si gode il primo successo stagionale arrivato alla Nuovarredo Arena contro il Messina, grazie alla rete di Cosimo Patierno su calcio di rigore. i biancazzurri però sono già proiettati verso il prossimo impegno che è fissato per giovedì 15 settembre, quando verrà disputato il derby pugliese contro il Foggia allo stadio Zaccheria (ore 21:00). Per la formazione guidata da Antonio Calabro può essere confermare le impressioni positive delle prime uscite e magari compiere altri progressi.

Contro i satanelli la Virtus Francavilla non ha mai vinto nei precedenti finora disputati. In particolare, nelle tre trasferte disputate nello stadio rossonero, ha raccolto due sconfitte e un pareggio: nel 2016/2017 il Foggia ebbe la meglio per 5-1, mentre nel 2020/2021 ci fu un botta e risposta terminato con il risultato di 1-1; nella passata stagione, nella diciottesima giornata di campionato (l'11 dicembre 2021), la Virtus Francavilla offrì una bella prestazione ma alla fine il Foggia la spuntò per 1-0 grazie al centro di Alexis Ferrante (41').