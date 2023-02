Virtus Francavilla-Giugliano, Calabro: "Non dobbiamo abbassare il livello della cattiveria agonistica"

Serie C Girone C

Parola d'ordine continuità. La Virtus Francavilla è attesa dalla sfida interna contro il Giugliano di domenica 5 febbraio (alla Nuovarredo Arena, ore 17:30): i biancazzurri sono in striscia positiva da due partite, nelle quali sono arrivate la vittoria sul Monterosi e il pareggio contro la Fidelis Andria, ed intendono allungare il filotto per risalire la classifica. Si tratta di uno scontro diretto valido sia per la corsa salvezza che per quella relativa alla griglia playoff; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla parita: "Le insidie sono tante, l'avversario nell'ultimo turno fuori casa ha vinto su un campo difficile. Il Giugliano ha dei giovani interessanti ed è allenato bene. Noi sappiamo delle difficoltà della sfida, ne siamo consapevoli. I ragazzi sono dei professionisti, il problema della stanchezza fisica è minore, ma ho a disposizione un bel gruppo. Vincere significa superarli in classifica, questo fattore ci deve caricare dal punto di vista cattiveria. Non dobbiamo abbassare l'atteggiamento agonistico, ci servono tre punti per la salvezza".

Su Óttar Magnús Karlsson e il mercato invernale: "Lui è una prima punta mancina fisica, che sa proteggere bene la palla. Non è al massimo della condizione, tuttavia è integro fisicamente. Conto di averlo a disposizione, si comincia piano piano ad accumulare il suo minutaggio. Sulla campagna acquisti dico che ho sposato la strategia, non sono entrato nel merito dei nomi. Sono stato d'accordo nel sfoltire la rosa".

Sulle condizioni di Davide De Marino: "Sta bene, sono dei ragazzi giovani che possono reggere tre partite. A disposizione c'è anche Manarelli che ci può dare una mano".