Virtus Francavilla, tra le idee per la panchina spunta Giuseppe Laterza

Archiviata la ricerca del nuovo direttore sportivo, con l'ingaggio di Francesco Montervino che sarà uffiicalizzato in questi giorni, la Virtus Francavilla è pronta a focalizzare i propri sforzi nella ricerca del nuovo allenatore. Proprio il nuovo DS avrà grandi margini sulla scelta del condottiero che guiderà la squadra nella stagione 2024/2025, tenendo anche conto del parere del presidente Antonio Magrì.

A quanto pare sarebbero stati sondati diversi profili, tra cui spunta una vecchia conoscenza di Montervino: si tratta di Giuseppe Laterza, tecnico classe 1979 nell'ultima stagione alla guida del Casarano, nel girone H della Serie D, proprio assieme al dirigente; in pecedenza l'allenatore aveva guidato il Taranto dal 2020 al 2022, trascinandolo alla promozione in Serie C e guidandolo nel campionato di terza serie 2021/2022. Anche in quell'occasione la poltrona di direttore sportivo era occupata da Montervino. Nella terza serie Laterza ha tenuto le redini del Monopoli, venendo però esonerato ad ottobre 2022.

Il nativo di Fasano si è messo in mostra proprio con la formazione biancazzurra. Predilige il modulo 4-2-3-1. Nelle prossime settimane potrebbero esserci aggiornamenti.