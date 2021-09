Virtus Francavilla, i convocati per la sfida contro la Fidelis Andria: non ci sono Perez e Toscano

Ecco la lista dei giocatori biancazzurri che prenderanno parte alla trasferta del Degli Ulivi, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C

La Virtus Francavilla ha reso nota la lista dei convocati per la gara della terza giornata del campionato di Serie C, girone, contro la Fidelis Andria (allo stadio Degli Ulivi, ore 20:30). Come preannunciato dal tecnico Roberto Taurino in conferenza stampa, saranno assenti il centrocampista Toscano e l'attaccante Perez.

Portieri: Nobile, Milli, Cassano

Difensori: Ingrosso, Feltrin, Idda, Miceli, Gianfreda, Delvino, Caporale

Centrocampisti: Carella, Mastropietro, Franco, Pierno, Prezioso, Enyan, Tchetchoua, Magnavita

Attaccanti: Puntoriere, Maiorino, Ekuban, Ventola, Tulissi