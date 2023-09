Virtus Francavilla, i sussulti nella ripresa non bastano: il Benevento vince 1-0

Serie C Girone C

Ancora una sconfitta, per 1-0, per la Virtus Francavilla. Il club della Città degli Imperiali ha ceduto al Benevento, in una gara dove gli ospiti sono cresciuti nella ripresa dopo una prima parte di gara dove non sono riusciti a pungere in avanti. Serve ancora un po' di tempo per oliare i meccanismi della squadra, anche alla terza giornata è prevista un'altra difficile sfida, quella contro il Crotone.

Nelle prime battute di gioco Gavazzi, sugli sviluppi di un corner, ha provato a rendersi pericoloso con una conclusione al volo respinta però dai padroni di casa; poi il Benevento ha alzato il pressing e ha messo in difficoltà la Virtus, salvata dall'anticipo provvidenziale di Accardi su un servizio di Ferrante che però al 33' è andato a segno con un colpo di testa su corner, anticipando proprio il difensore ex Palermo. Sul finale di frazione è stato Talia a provarci per i campani, senza troppa fortuna.

Nel secondo tempo il pressing del Benevento è proseguito, ma grazie agli ingressi di Biondi, Giovinco e Zuppel gli uomini guidati da Alberto Villa sono cresciuti ritrovando verve offensiva: prima Di Marco, al volo, ha costretto Paleari ad una provvidenziale parata, poi lo stesso centrocampista ha messo in mezzo un cross pericoloso sventato dalla difesa giallorossa. All'89' il Benevento è rimasto in dieci per l'espulsione di Capellini ed è così che i biancazzurri hanno attuato il forcing: proprio al 95' Macca, su cross di Giovinco, ha colpito il pallone di testa trovando però la pericolosa risposta di Paleari che ha salvato il risultato. La Virtus Francavilla resta così ancora senza punti in classifica.