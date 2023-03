Virtus Francavilla, il Potenza riacciuffa la gara all'ultimo minuto: 1-1 finisce alla Nuovarredo Arena

Alla rete dei biancazzurri firmata da Minelli risponde quella di Volpe nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Secondo risultato utile di fila per gli uomini guidati da Antonio Calabro