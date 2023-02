Virtus Francavilla, il presidente Antonio Magrì rieletto nel Consiglio Direttivo della Lega Pro

Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che in data odierna, nell’ambito dell’elezione del Presidente di Lega, il Presidente Antonio Magrì è stato rieletto come membro del Consiglio Direttivo della Lega Pro risultando, inoltre, il più votato tra gli eletti. La votazione si è tenuta questa mattina a Roma nella quale è stato eletto alla guida della Lega Matteo Marani. Tale risultato conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni nel direttivo. Al Presidente Antonio Magrì i migliori auguri di buon lavoro

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla