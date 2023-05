Virtus Francavilla, il saluto di Murilo: "Un grandissimo piacere indossare questa maglia"

Girone C

Le strade di Virtus Francavilla e Murilo si separano dopo una stagione. È stato trovato l'accordo tra la società e l'attaccante brasiliano per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2025: per l'ex Livorno e Viterbese all'orizzonte c'é ora un'avventura nel massimo campionato dell'Indonesia.

Con la maglia della Virtus Francavilla Murilo ha totalizzato 29 presenze e 7 gol, venendo utilizzato come attaccante nel 3-4-3. Tramite un post su Instagram ha voluto dedicare dei ringraziamenti alla piazza biancazzurra:

"È stato un grandissimo piacere indossare questa maglia, rappresentare questa città e i suoi bellissimi tifosi. Avete guadagnato un tifoso e una persona che anche da lontano vi seguirà sempre.

Grazie davvero a tutti, al presidente, vicepresidente, magazzinieri staff tecnico, staff sanitario, chi lavora in sede, i giornalisti, i direttori e tutti coloro che in qualche modo direttamente o indirettamente mi hanno sostenuto in questo periodo. Forza Virtus Francavilla".