Virtus Francavilla, il toto-allenatore si arricchisce: Donati e Gallo in lizza. E c'è la suggestione Villa

Serie C Girone C

Il toto-allenatore in casa Virtus Francavilla prosegue spedito e si arricchisce di altri possibili candidati. Detto che l'ipotesi legata a Mirko Cudini, ex guida di Campobasso e Fidelis Andria, resta ancora concreta (tra le parti ci sarebbe anche una base per un accordo), la dirigenza biancazzurra valuta altri nomi volendosi prendere tutto il tempo necessario per sciogliere definitivamente le riserve.

In tal senso, quello di Massimo Donati è presente nella lista. Classe 1981, nella scorsa stagione ha trascinato il Legnago alla promozione diretta in Serie C grazie al primo posto ottenuto nel girone C della Serie D; da giugno 2021 ad ottobre dello stesso anno è stato al timone della Sambenedettese, sempre in nella quarta serie. L'ex centrocampista di Atalanta, Milan, Bari e Palermo, tra le altre, predilige il modulo 4-2-3-1 e piace molto alla società per le sue idee. Un profilo emergente insomma, che sarebbe adatto al nuovo progetto della Virtus. Il Legnago vorrebbe trattenerlo e gli avrebbe proposto il rinnovo del contratto, servirà del tempo per capire quali saranno i risvolti della vicenda.

Al casting è stato aggiunto anche Fabio Gallo, esperto allenatore con una lunga militanza in Serie C al comando di squadre come Ternana, Potenza e Foggia (sua ultima avventura culminate con le dimissioni). Nel 2017/2018 ha guidato anche lo Spezia in Serie B. Gallo è un tecnico versatile dal punto tatticamente, visto che nel corso della sua carriera ha utilizzato il 4-3-1-2 e il 3-5-2; tra le parti sarebbe avvenuto un sondaggio. Il classe 1970 era stato inserito tra i papabili per prendere le redini dell'eventuale seconda squadra dell'Atalanta e quelle dell'Audace Cerignola, che pare si sia orientato su Roberto Taurino.

Virtus Francavilla, suggestione Alberto Villa per la panchina

Ma ci sarebbe anche un'altra opzione, suggestiva per la piazza della Virtus Francavilla. Si tratta di Alberto Villa, classe 1979, reduce dall'esperienza alla Pergolettese (girone A della Serie C), con la quale ha raggiunto il primo turno dei playoff dove è arrivata una sconfitta contro il Padova per 1-0. Dal 2014 al 2015 ha vestito la maglia biancazzurra raccogliendo 42 presenze e 18 gol, mentre in precedenza ha svolto il ruolo di viceallenatore di Antonio Calabro al Carpi, alla Viterbese e al Catanzaro. Anche quello è un profilo apprezzato dal club del presidente Antonio Magrì, in particolare per le sue doti carismatiche e lo stile di gioco.

Insomma, il dado non è ancora tratto e le analisi proseguiranno ancora per qualche giorno. Il toto-allenatore si arricchisce ed ora spetta alla Virtus Francavilla sfogliare la margherita e arrivare alla naturale conclusione.