Virtus Francavilla, in arrivo il summit decisivo: da sciogliere ll nodo panchina, poi si penserà alla rosa

Serie C Girone C

Il tempo delle decisioni in casa Virtus Francavilla è arrivato. O meglio, sta per arrivare: dopo aver smaltito la delusione per la mancata qualificazione ai playoff con la sconfitta al cospetto della Viterbese, che di fatto ha sancito la fine anticipata della'annata sportiva, i biancazzurri sono pronti a programmare la stagion e 2023/2024. La prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per il tanto atteso summit che vedrà protagonisti il presidente Antonio Magrì, il vicepresidente Tonino Donatiello, il direttore generale Domenico Fracchiolla e il direttore sportivo Angelo Antonazzo e, ovviamente, il tecnico Antonio Calabro.

Tra i temi di discussione ci sarà proprio il futuro dell'allenatore di Melendugno, ingaggiato a maggio 2022 per sostituire Roberto Taurino. Al momento non si può dare nulla per scontato: resta possibile una separazione tra le parti (e a tal proposito si dovebbe trovare una soluzione, dato che Calabro ha un accordo fino al 2024), tuttavia non è da escludere una sua permanenza. La decisione definitiva verrà presa assieme, dopo attenta valutazione.

Successivamente inizieranno i lavori per la costruzione della rosa. Includendo i prestiti di Federico Macca e Tommaso Di Marco rinnovati già a gennaio e i rientri dai rispettivi trasferimenti a titolo temporaneao di Francesco Giorno, Leonardo Perez e Joseph Ekuban (che potrebbero salutare di nuovo Francavilla Fontana) i calciatori sotto contratto sono circa 16. Una rivoluzione però sembra poter arrivare, contando che gli accordi per gli altri giocatori in prestito difficilmente verranno rinnovati e che la posizione dei calciatori in scadenza a giugno 2023, ossia i portieri Michele Avella, Andrea Romagnoli e Joakim Milli e il centrocampista Giovanni Tchetchoua è in dubbio; da non dimenticare inoltre, che bisognerà cercare di trattenere i pezzi pregiati, come l'attaccante Cosimo Patierno che ha manifestato l'interesse di diversi club.