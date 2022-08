Virtus Francavilla, ingaggiato il giovane Tommaso Barrotta

Serie C Girone C

Un altro arrivo under per la Virtus Francavilla, che continua così a puntare sui giovani prospetti come vuole la filosofia societaria. É divenuto ufficiale l'ingaggio del centrocampista Tommaso Barrotta dalla Roma: il classe 2005, mediano di ruolo che può essere impiegato anche come centrale di difesa all'occorrenza, nella passata stagione ha totalizzato 4 presenze nella formazione Under 17-C dei giallorossi. L'operazione è stata formalizzata con la formazione giallorossa.

Tommaso Barrotta alla Virtus Francavilla, il comunicato ufficiale dei biancazzurri

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Barrotta, proveniente dall’As Roma. Il giovane centrocampista classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile giallorosso. Il calciatore è già a disposizione di mister Calabro nel ritiro di Camigliatello Silano.