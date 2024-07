Virtus Francavilla, ingaggiato per l'attacco il jolly Leonardo Taurino

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione 2024/2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Taurino.

L’esperto attaccante classe ’95 cresciuto nelle giovanili della Ternana, nel corso della sua carriera ha totalizzato 243 presenze, realizzando 49 gol, vestendo la maglia della Ternana in Serie B, del Martina, Vibonese, Fidelis Andria e Casertana in C, Bitonto e Casertana in serie D.

Il calciatore sarà a disposizione di mister Ciro Ginestra per il ritiro precampionato.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla