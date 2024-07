Virtus Francavilla, innesto under per l'attacco: ingaggiato Momar Diop

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione 2024/25 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Momar Diop. Il giovane attaccante classe 2005, nato in Senegal e cresciuto calcisticamente nel proprio paese, giunge in Italia la scorsa stagione, disputando, con la maglia del Casarano, oltre 18 partite nel campionato di serie D.

Il calciatore sarà a disposizione di mister Ciro Ginestra per il ritiro precampionato.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla