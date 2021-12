Virtus Francavilla a caccia del primo sussulto in casa contro la Juve Stabia

Chiudere il girone di andata a quota 30 punti è l'obiettivo della Virtus Francavilla, che nella diciannovesima giornata del campionato di Serie C, girone C, ospiterà la Juve Stabia. Un match non semplice per gli uomini di Roberto Taurino, reduci dalla sconfitta di Foggia arrivata dopo aver sfornato comunque una buona prestazione: la Nuovarredo Arena in questa stagione si sta dimostrando un vero e proprio fattore su cui i biancazzurri vogliono puntare per raggiungere tale traguardo, ed affrontare poi mercoledì 22 dicembre la sfida col Catanzaro. Finora, nelle sfide casalinghe giocate contro la formazione campana la Virtus Francavilla non ha mai colto una vittoria. Tre pareggi e una sconfitta il bliancio complessivo.

La prima gara si giocò nella trentacinquesima giornata del campionato 2016/2017, il 15 aprile 2017: 1-1 il risultato finale, con reti di M'Bala Nzola al 64' e Francesco Ripa all'81'; nell'annata successiva ci fu uno 0-0 allo stadio Fanuzzi di Brindisi, il 25 marzo 2018. Terminò 1-1 anche il confronto del 26 dicembre 2018 (stagione 2018/2019), sempre al Fanuzzi, dove alla rete dei padroni di casa firmata da Anthony Partipilo al 13' replicò il sigillo di Daniele Paponi su rigore al 57'. Infine, nella stagione scorsa, la Virtus Francavilla è stata sconfitta per 1-0 il 7 febbraio 2021: a decidere la gara è stato il colpo di testa di Francesco Orlando all'86'.