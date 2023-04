Virtus Francavilla, ko amaro contro la Viterbese e niente playoff (2-1)

Termina con una sconfitta la stagione della Virtus Francavilla che, a seguito del 2-1 arrivato per mano della Viterbese allo stadio Rocchi, non farà i playoff per la seconda volta da quando milita in Serie C. Il match è stato deciso interamente nella ripresa: i padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 64', quando Polidori ha sfruttato un assist di Marotta per insaccare alle spalle di Romagnoli; al 74' i biancazzurri hanno trovato la replica nell'azione individuale al termine della quale Riggio ha involontariamente il portiere Bisogno. Tuttavia, al 76', la Viterbese è andata di nuovo in avanti grazie al gol di Marotta, che ha lasciato partire una botta ravvicinata dopo aver approfittato di una disattenzione difensiva. La Virtus Francavilla ha concluso così in anticipo la propria annata, a quota 45 punti.

Viterbese-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 19’st Polidori, 32’st Marotta (VI) 30’st Cisco (VF)

Viterbese: Bisogno, Rabiu (26’st Mastropietro), Marotta, Semenzato, Riggio, D’Uffizi (26’st Mbaye), Polidori, Monteagudo, Nesta (34’st Pavlev), Devetak (39’st Ricci), Ingegneri. A disp: Dekic, Jallow, Marenco, Capparella, Barillà, Montaperto. All. Levacovich

Virtus Francavilla Calcio: Romagnoli, Idda (34’st Solcia), De Marino (26’st Caporale), Maiorino, Di Marco (8’st Cisco), Patierno, Pierno (26’st Carella), Risolo, Macca, Mendes, Minelli. A disp: Milli, Avella, Manarelli, Prinelli, Barrotta, Yakubiv, Demirdjian. All. Calabro

Arbitro: Paride Tremolada di Monza (Luca Feraboli di Brescia-Santino Spina di Palermo-Andrea Bordin di Bassano del Grappa)

Note: Ammoniti: Di Marco, Mendes (VF) Marotta, Mastropietro (VI)

Recupero: 1’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla