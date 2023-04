Virtus Francavilla, l'ultimo mese di regular season per raggiungere l'obbiettivo playoff

Girone C

È partito l'ultimo mese di regular season per la Virtus Francavilla, nel quale si cercherà di perseguire l'obbiettivo playoff. Attualmente i biancazzurri sono settimi a quota 45 punti, tuttavia la classifica resta corta ed ogni punto conquistato in questo momento può essere fondamentale. Dunque bisognerà affrontare le tappe del viaggio al meglio, e cercare di non sbagliare.

Il mese di aprile sarà piuttosto impegnativo per la Virtus Francavilla. Si comincia dalla sfida di domenica 2 aprile contro il Pescara di Zdenek Zeman allo stadio Adriatico, poi a seguire due impegni consecutivi alla Nuovarredo Arena: sabato 8 aprile arriverà il Catanzato già promosso in Serie B, mentre domenica 16 la Virtus affronterà il Picerno. A chiudere, domenica 23 aprile, il match contro la Viterbese che andrà in scena allo stadio Rocchi.