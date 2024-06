Virtus Francavilla, l'under 15 batte il Perugia e approda alle semifinali del campionato nazionale

Traguardo prestigioso per il settore giovanile della Virtus Francavilla: la formazione under 15 infatti è approdata alla semifinale del campionato nazionale di categoria battendo per 3-0 il Perugia nel ritorno dei quarti, giocatosi alla Nuovarredo Arena.

Protagonista del match Catapano, autore di una doppietta; l'altra marcatura è stata invece messa a segno da Corvino. Il cammino della Virtus Francavilla può dunque continuare, con il sogno scudetto ancora possibile.