Virtus Francavilla, la carica di Pierno: "Il nostro cammino è appena iniziato

É uno dei fedelissimi del tecnico Roberto Taurino, non ha caso l'ha voluto alla Virtus Francavilla dopo averlo allenato a Bitonto nella stagione 2019/2020 (8 le presenze totali da lui raccolte). Attento in fase difensiva, presente quando si tratta di spingere in avanti sulla fascia destra: quello contro la Vibonese è stato un buon debutto in campionato per Roberto Pierno, terzino classe 2001 sceso in campo dal primo minuto nella seconda giornata dell'annata appena iniziata, dopo aver saltato il match di Catanzaro causa squalifica. Pierno ha dato manforte alla difesa quando gli avversari hanno alzato il baricentro e portato tanti uomini in avanti per cercare il pareggio. "Nel primo tempo siamo stati bravi a tenere il campo, facendo vedere grandi cose per essere alla seconda giornata -ha detto il calciatore ai microfoni della trasmissione Passione Biancazzurra, andata in onda su Antenna Sud 85-. Nella ripresa abbiamo pensato di portarla a casa, con il cuore e mettendoci l'anima. L'importante è aver vinto".

Importante è stato anche il ruolo dei tifosi, che hanno fatto sentire il proprio sostegno alla squadra anche dalla nuova curva della Nuovarredo Arena inaugurata domenica. Pierno ha sottolineato: "É stata una giornata storica per tutta la città di Francavilla, i tifosi sono stati fantastici, ci hanno fatto sentire tutto il loro calore". Ora la Virtus Francavilla è attesa da una trasferta, in terra pugliese, contro la Fidelis Andria allo stadio Degli Ulivi (ore 20:30). Un'occasione per proseguire sulla retta via intrapresa con la Vibonese. Pierno dovrebbe ancora presidiare la fascia destra del consueto 3-5-2. "Nei prossimi giorni avremo tre partite ravvicinate da affrontare -ha spiegato l'esterno-. Siamo concentrati, sul pezzo. Il nostro cammino è appena iniziato e non ci vogliamo fermare".