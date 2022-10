Virtus Francavilla-Latina, Calabro: "Loro sono una squadra dai valori importanti. Formazione? Non ho deciso nulla"

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla è pronta a ripartire dopo una settimana non semplice nella quale è arrivata l'eliminazione dalla Coppa Italia (contro il Potenza, ai rigori) e la sconfitta in campionato contro il Giugliano: sabato 15 ottobre, alla Nuovarredo Arena, arriverà il Latina (calcio d'inizio alle ore 17:30). I biancazzurri puntano a vincere per muovere la classifica e tenere intatta la striscia positiva tra le mura amiche; ma anche per scacciare delle critiche di troppo che in settimana hanno suscitato lo sfogo del presidente Antonio Magrì. A presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla situazione della squadra e le dichiarazoini del presidente Magrì: "Col presidente abbiamo chiacchierato di tutto, tranne che di questa situazione. Evidentemente il presidente ha percepito questa soddisfazione che è leggittima, i primi ad essere arrabiati per la prestazione contro il Giugliano siamo noi. Conoscendo il presidente lui cerca di intraprendere questa avventura come abbiamo sempre fatto, come una famiglia, nessuno è soddisfatto. Sicuramente tra coloro che hanno responsabilità lui ne ha di meno".

Sulla gara: "Il Latina ha caratteristiche tecniche simili al Giugliano, incontriamo una squadra che ha vinto a Foggia e a Viterbo, oltre che in casa contro l'Avellino. Come squadra ha dei valori importanti. Ai ragazzi ho detto che loro assomiglino molto al loro allenatore, devono prendere il mio carattere. Questo è il primo step che dobbiamo fare".

Sulle condizioni della squadra: "Abbiamo qualche problema fisico e dei giocatori hanno percepito della stanchezza. Vedremo. Maiorino dal primo minuto? Tutto è possibile, lui è a disposizione.".