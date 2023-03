Virtus Francavilla, le gare in programma a marzo: tre i derby pugliesi da disputare

Girone C

Serie C Girone C

Un mese di marzo decisivo per chiudere il discorso salvezza e puntare ai playoff. Un marzo ricco di derby pugliesi: la Virtus Francavilla si affaccia ai prossimi impegni con l'entusiasmo di aver spezzato il tabù in trasferta, grazie alla vittoria per 1-0 sul campo dell'Avellino.

Il primo impegno in programma nelle prossime settimane è quello di domenica 5 marzo, quando alla Nuovarredo Arena arriverà il Potenza; successivamente la Virtus sarà di scena allo stadio Monterosi per il primo di tre derby pugliesi, quello contro l'Audace Cerignola (il 12). Mercoledì 15 marzo, nel turno infrasettimanale, i biancazzurri osptieranno la Juve Stabia per poi vedersela con il Taranto allo stadio Iacovone domenica 19 e con il Monopoli alla Nuovarredo Arena, il 25 marzo.