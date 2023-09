Virtus Francavilla, le info sui biglietti per la trasferta contro il Benevento

Girone C

Benevento Calcio Srl informa che la vendita dei tagliandi del settore ospiti, per la gara tra Benevento-Virtus Francavilla Calcio in programma lunedì 11 settembre 2023 alle ore 20.45, presso lo stadio “Ciro Vigorito” (BN), è attiva e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno domenica 10 settembre 2023 alle ore 19:00.

Il prezzo attuato per il settore ospiti sarà di 10 € + 2 € di prevendita + 1,50 € oltre iva per spese di commissione Ticketone.

E’ possibile acquistare il tagliando online al seguente link: CLICCA QUI oppure presso i punti vendita autorizzati TICKETONE.

Divieto di vendita nel settore Curva Sud ai residenti in Brindisi e provincia.

Vendita vietata nel settore ospiti ai residenti in Benevento e provincia.

NORME COMPORTAMENTALI

1. Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

2. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;

3. Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;

4. Rispettare il Regolamento d’Uso dello Stadio Ciro Vigorito

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla