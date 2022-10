Virtus Francavilla, le ultime in vista del match col Potenza: Calabro pronto a mescolare le carte

Serie C Girone C

Per la Virtus Francavilla si aprono le porte della Coppa Italia di Serie C. in serata infatti, alla Nuovarredo Arena, i biancazzurri affronteranno il Potenza nel match del primo turno della competizione. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. Un appuntamento a cui la Virtus tiene tanto, con l'obbiettivo di strappare il pass per la prossima fase.

Tra i padroni di casa potrebbero scendere in campo elementi che fino a questo momento ha avuto poco spazio. Nel 3-5-2 iniziale, potrebbe agire in porta Romagnoli, protetto dalla linea difensiva formata da Solcia, Miceli e Caporale; le corsie laterali saranno presiedute da Pierno e Carella, anche se non è da escludere un utilizzo di Enyan al posto del primo (in caso contrario sarà Carella a giocare a sinistra). In mezzo Tchetchoua va verso la conferma completando il reparto assieme a Risolo e Mastropietro. Capitolo attacco: chance dal primo minuto in vista per Ekuban, per l'altro posto alla fine potrebbe spuntarla Patierno.

Virtus Francavilla, la probabile formazione per la gara contro il Potenza

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Romagnoli; Solcia, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Risolo, Mastropietro,Carella; Ekuban, Patierno. All. Calabro.