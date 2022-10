Virtus Francavilla, le ultime in vista del match contro il Crotone

Serie C Girone C

Trasferta ostica per la Virtus Francavilla, che stasera allo stadio Ezio Scida sarà al cospetto del Crotone (la seconda forza di questo campionato). Calcio d'inizio alle ore 21:00. I biancazzurri, reduci dal pareggio per 0-0 contro il Latina alla Nuovarredo Arena, torneranno in campo per cercare di conquistare punti pesanti in trasferta, dove finora sono arrivati un pari (2-2 sul campo della Turris) e tre sconfitte.

Antonio Calabro apporterà qualche cambio di formazione rispetto a quella schierata nello scorso turno. Avella in porta, mentre la difesa sarà composta da Idda (al rientro da titolare), Miceli e Caporale; nei panni di regista agirà di nuovo Giorno che avrà al fianco uno tra Cardoselli e Risolo: da monitorare comunque la situazione legata a Tchetchoua, tornato dai convocati dopo l'infortunio muscolare patito in Coppa Italia contro il Potenza. Sulla fascia destra pronto Pierno, a sinistra Carella o Cisco (quest'ultimo potrebbe essere schierato in caso di titolarità di Tchetchoua, per il discorso under); in attacco presenti Patierno e Murilo, la novità potrebbe essere rappresentata da Perez.

Virtus Francavilla, la probabile formazione per il match contro il Crotone

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Giorno, Cardoselli, Carella; Perez, Patierno, Murilo. All. Calabro.