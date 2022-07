Virtus Francavilla, c'è l'addio di Luigi Gianfreda: risoluzione consensuale con il difensore

Serie C Girone C

Termina dopo una sola annata l'avventura di Luigi Gianfreda alla VIrtus Francavilla. La società biancazzurra ha infatti reso noto di essersi separata dal difensore centrale tramite risoluzione consensuale. Gianfreda, arrivato la scorsa estate, ha raccolto 9 presenze totali tra campionato e Coppa Italia Serie C, 5 delle quali da titolari: per lui ora potrebbe esserci il ritorno al Bitonto, squadra per cui ha giocato nella stagione 2019/2020.

Virtus Francavilla, ufficiale la risoluzione consensuale con Luigi Gianfreda: il comunicato ufficiale

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con Luigi Gianfreda. La società ringrazia Luigi per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nelle 9 partite in biancazzurro, augurandogli un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.