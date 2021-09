Virtus Francavilla, Magrì: "Importante prendere i tre punti, la spinta del pubblico ci ha aiutato"

Il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì è felice per la prima vittoria in campionato ottenuta alla Nuovarredo Arena contro la Vibonese. Un successo arrivato festeggiando sotto la nuova curva dello stadio, inaugurata proprio in questo match. Ecco le parole di Magrì nel post-gara.

Sulla partita: "Era quello che volevo, volevo inaugurare la curva e ci siamo riusciti nei tempi che avevamo annunciato. Volevamo inaugurarla con una vittoria. Avevo chiesto ai ragazzi di farci questo regalo, questa è stata una giornata storica perché ora anche Francavilla ha la sua curva. La spinta del pubblico ci ha aiutato".

Sul match-winner Ventola: "L'Ascoli l'ha mandato da noi ritenendolo un giocatore di prospettiva, e noi faremo di tutto per valorizzarlo anche perché è importante ottenere credibilità verso club di categoria superiore che ora non hanno difficoltà a mandare qui i migliori giovani per farli crescere. Ventola ha fatto una grande partita, come tutta la squadra. Sono contento, era importante prendere i tre punti".