Virtus Francavilla, il presidente Magrì: "Tulissi e Toscano sono due colpi importanti. Abbiamo una squadra completa"

Nel corso della trasmissione Passione Biancazzurra andata in onda su Antenna Sud 85, il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì ha commentato gli ultimi movimenti di mercato compiuti dalla società, ossia gli arrivi del centrocampista Marco Toscano e dell'attaccante Tiziano Tulissi, facendo anche un bilancio generale sul mercato estivo:

"Nell'ultimo giorno di mercato abbiamo fatto due operazioni importanti, ci siamo mossi seguendo i nostri obiettivi. Tulissi è un giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti in rosa, Toscano è un centrocampista importante, ne avevamo bisogno a livello numerico. Siamo riusciti ad allestire sulla carta una squadra forte in tutti i reparti, completa. Credo che rispetto allo scorso anno siamo riusciti ad alzare il tasso tecnico, poi bisognerà dare tempo all'allenatore di lavorare sul suo progetto tecnico. Abbiamo svolto un ottimo lavoro in questa estate".